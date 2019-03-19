Коренные народы Ямала спасают музей любимого писателя от культурной реформы правительства

В Салехарде разворачивается противостояние вокруг реорганизации музея-квартиры известного ямальского писателя Леонида Лапцуя. Региональные власти решили осовременить и расширить музей-квартиру, а заодно переименовать ее в «Музей первых», посвященный не только Лапцую, но и его супруге, педагогу и просветительнице Елене Сусой, и их соседу, известному геологу Василию Подшибякину. Однако это встретило сопротивление ямальских коммунистов и представителей коренных народов.
«Не сдадим Лапцуя! Отстоим культуру! Руки прочь от музея-квартиры нашего ненецкого писателя!» — написали противники реорганизации в известном паблике ямальских оленеводов «Голос Тундры». Там же были размещены фотографии с одиночных пикетов, которые активисты при поддержке местного отделения КПРФ провели около самого музей, а так же рядом с МВК имени Шемановского, в состав которого входят квартира Лапцуя, здания законодательного собрания Ямала и окружного центра национальных культур.
Заведующая музеем-квартирой Ольга Приходько поделилась с «URA.RU», что идею о расширении музея она вынашивала с 2012 года. «Я предлагала сохранить комнаты как они есть, с вещами, которыми пользовался Лапцуй при жизни, с обстановкой в комнатах, которая была у него. После реструктуризации все это превратится в обычный музей, исчезнет тот дух квартиры писателя», — уверена заведующая.
В пресс-службе регионального правительства сообщают, что руководство музея хочет привлечь новых посетителей, сделав музей современнее, и расширить экспозиционное пространство. «Это позволит проводить в музее больше встреч и тематических мероприятий. Одно из названий, которое предлагают авторы концепции, — „Мемориальный музей Леонида Лапцуя и Василия Подшибякина. Музей первых“», — отметили в правительстве ЯНАО.
Однако вопрос о реорганизации и переименовании музея-квартиры Лапцуя решено вынести на общественные слушания. Всех желающих пригласили ознакомиться с концепцией развития, которую представят 26 марта в МВК Шемановского.