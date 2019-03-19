Суд вынес решение по иску к Reebok из-за «феминистской» рекламы

Спортивному бренду не нужно будет платить 200 тысяч рублей и извиняться перед истцом Фото: Reebok Russia, Instagram

Кунцевский суд Москвы отклонил иск директора рекламного агентства «Главпиар» Олега Воронина по поводу морального ущерба из-за скандальной рекламы Reebok. Заседание по делу состоялось 18 марта, передает «Интерфакс».

«В удовлетворении иска Воронина к ООО „Адидас“ о требовании принести публичные извинения за рекламу оскорбительного характера и компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей — отказано», — сообщила пресс-секретарь суда Патимат Магомедова. Узнать у истца, будет ли подана апелляция на решение суда, не удалось. При звонке на телефон, указанный на сайте рекламного агентства, оператор сообщает, что данный номер продается.

Ранее пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на рекламную кампанию Reebok с феминистскими лозунгами. В частности, модель и амбассадор проекта Залина Маршенкулова, которая проживала в Губкинском (ЯНАО), сфотографировалась на фоне лозунга «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Воронин отметил, что реклама спортивного бренда вызвала у него нравственные страдания эстетического характера из-за «челюсти Маршенкуловой».