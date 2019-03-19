Российский телеведущий Андрей Малахов анонсировал выпуск шоу «Прямой эфир», который будет посвящен гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале. На своей странице в Instagram журналист пообещал раскрыть новые подробности трагедии.
«Новые шокирующие подробности гибели туристов — скоро на телеканале „Россия“», — написал Малахов. В своем аккаунте ведущий опубликовал снимок розы, возложенной на могилу Игоря Дятлова, возглавлявшего туристическую группу. Малахов посетил мемориал в честь погибших туристов во время рабочей поездки на Урал.
Ранее Малахов вместе с экспедицией добрался до перевала Дятлова. Съемочная группа телеканала «Россия» готовила эфир, посвященный гибели туристической группы в 1959 году.
Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла на склоне горы Холатчахль на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Спустя 60 лет после трагедии, в 2019 году, Следственный комитет России возобновил расследование дела. По версии криминалистов, причиной гибели людей стали экстремальные условия, в которых оказались туристы.