Телеведущий пообещал раскрыть новые подробности трагедии Андрей Малахов, Instagram

Российский телеведущий Андрей Малахов анонсировал выпуск шоу «Прямой эфир», который будет посвящен гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале. На своей странице в Instagram журналист пообещал раскрыть новые подробности трагедии.

«Новые шокирующие подробности гибели туристов — скоро на телеканале „Россия“», — написал Малахов. В своем аккаунте ведущий опубликовал снимок розы, возложенной на могилу Игоря Дятлова, возглавлявшего туристическую группу. Малахов посетил мемориал в честь погибших туристов во время рабочей поездки на Урал.

Ранее Малахов вместе с экспедицией добрался до перевала Дятлова. Съемочная группа телеканала «Россия» готовила эфир, посвященный гибели туристической группы в 1959 году.

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла на склоне горы Холатчахль на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Спустя 60 лет после трагедии, в 2019 году, Следственный комитет России возобновил расследование дела. По версии криминалистов, причиной гибели людей стали экстремальные условия, в которых оказались туристы.