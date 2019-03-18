Малахов опубликовал два видео, в котором показал дорогу места трагической гибели студентов Фото: ГУ МЧС по Свердловской области (Фото из архива)

Известный российский телеведущий Андрей Малахов вместе с экспедицией добрался до перевала Дятлова на Северном Урале. В Instagram-аккаунте Малахова было опубликовано строиз, в котором снята дорога до места назначения.

Члены экспедиции на поезде доехали до города Ивдель, затем на внедорожниках направились в поселок Вижай. Команда преодолела более 100 километров на снегоходах, передает «Газета.ру».

Группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла на склоне горы Холатчахль на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Тела участников похода нашли в снегу спустя два с половиной месяца. 1 февраля, накануне 60-летия трагической гибели туристов, Генпрокуратура заявила о начале масштабной проверки по факту гибели группы Дятлова.