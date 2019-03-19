Всего во встрече с главой государства приняло участие 17 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победитель всероссийского конкурса «Лидеры России» Петр Вагин стал участником встречи с президентом России Владимиром Путиным. Список приглашенных гостей опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Начальник городского тюменского управления МВД России Вагин оказался среди 17 участников встречи с главой государства, которая была назначена на 19 марта, в 15:00, в банкетном зале на втором этаже Кремля. Он стал единственным представителем УрФО на этом мероприятии.

Авторы telegram-канала отметили, что во встрече принял участие также ряд прошлогодних финалистов конкурса, которые «дослужились до замминистров и получили высокие должности в регионах». «Встречаем новых претендентов», — говорится в сообщении.

Официальных сообщений на сайте Кремля по поводу этой встречи пока не появилось. В пресс-службе МВД Тюменской области «URA.RU» затруднились дать комментарии по этой теме.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в сотню победителей конкурса управленцев «Лидеры России» вошли девять представителей Урала. Среди финалистов также стоит отметить представителя Ямала романа Пикуна, которому, по информации источников «URA.Ru», прочат вакантный пост первого замглавы департамента по делам коренных малочисленных народов Севера.