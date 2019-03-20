Басков взбесил россиян просьбой о материальной помощи семье Началовой

Николай Басков разозлил пользователей Instagram Фото: ичная страница Николая Баскова в Instagram

Пользователи Instagram негативно отреагировали на предложение певца Николая Баскова оказать семье Юлии Началовой финансовую помощь. Под опубликованным на его странице видеообращением люди написали сотни гневных комментариев.

Басков объявил сбор денег 18 марта. На видео он обратился к коллегам с просьбой оказать помощь семье Началовой и собрать средства. К публикации он добавил: «кто хочет оказать любую материальную помощь, вот карта». Следом было написано 12 цифр банковского счета отца умершей артистки. За два дня под постом набралось больше 2,5 тысяч комментариев, и многие пользователи отреагировали на сообщение крайне негативно. Исполнителю даже припомнили его пост в Instagram после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. В нем не было объявления о сборе денег для пострадавших.

«Когда в Магнитогорске дом взорвался и люди остались без всего, никто сборы не объявлял, только свечку опубликовали», «Организуй концерты, выручка от которых пойдет на эту карту», «Сколько детей от тяжелых болезней умирают за неимением средств прямо сейчас, а тут вполне обеспеченные просят… Хоть совесть поимейте», «Вот вы, звезды, и скиньтесь. Сколько (денег) срубаете с одного корпоратива. Не стыдно у бедного народа просить? Смешно просто».

Юлия Началова, как напоминает RT, умерла 16 марта в московской больнице в возрасте 38 лет. Причиной стал сильный абсцесс. Сердце певицы не выдержало.