Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск

Алексей Текслер прибыл в город рано утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 марта прибыл в Челябинск. Об этом «URA.RU» рассказали источники в правительстве региона.

Известно, что Текслер прилетел в Челябинск из Москвы рано утром. Его встретил вице-губернатор, руководитель аппарата правительства Евгений Голицын. Специальное совещание, на котором полпред президента в УрФО Николай Цуканов представит врио губернатора Челябинской области Текслера челябинским элитам, состоится во второй половине дня.

Решение об отставке бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, напомним, было принято 19 марта, после коллегии Генпрокуратуры РФ, в которой участвовал президент РФ Владимир Путин. Источники рассказали «URA.RU», как Дубровский шел к отставке и как его скомпрометировали антимонопольщики.