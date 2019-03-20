Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Пенсионеры, чья пенсия не достигает прожиточного минимума, смогут заметить доплаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект изменения схемы индексации пенсий для малоимущих пожилых людей. Проект приказа опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — объяснили суть проекта «Российской газете» в Минтруде.

Стоит отметить, что пенсионерам не придется составлять заявления и собирать справки. Все выплаты проведут автоматически.

Сейчас, если размер пенсии пожилого человека не достигает прожиточного минимума (ПМ) в его регионе, государство сначала индексирует пенсионные выплаты и только потом доплачивает недостающую до ПМ сумму. Таким образом, пенсионер не замечает индексацию, ведь и без нее государство бы доплатило ему недостающие до прожиточного минимума деньги. Схема изменится, когда утвердят проект приказа. В начале государство будет доплачивать пожилому человеку недостающие средства, а потом их индексировать.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин потребовал пересчитать пенсии за первые месяцы 2019 года. Это будет сделано для того, чтобы доплатить россиянам деньги, которые они недополучили при индексации. В связи с распоряжением главы государства был создан законопроект «О государственной социальной помощи». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, перерасчет доплат к пенсиям коснется 12% неработающих пожилых людей. На эти цели в 2019 году будет направлено 18,8 млрд рублей.