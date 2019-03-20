Воры делят власть в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Эдуард Сахнов по кличке Сахно, которого привезли в ИК № 12 в Нижнем Тагиле с Дальнего Востока, начал наращивать свое влияние. Единственный екатеринбургский вор в законе Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский после отсидки ведет тихую жизнь и теряет свои позиции, сообщает «АиФ-Урал».

Сахно привезли на Урал с Дальнего Востока досиживать 22-летний срок для заполнения вакуума воровского влияния в Свердловской области. По мнению экспертов, короли воровского мира потеряли всякое влияние здесь при прежнем начальнике ГУ МВД Михаиле Бородине. Гия Свердловский, имевший авторитет как внучатый племянник Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, после одиннадцати лет колонии живет тихо, строго соблюдает комендантский час и в срок отмечается в полиции. В период, пока в области так и не назначен новый начальник полиции, воровской мир решил усилиться.

По данным издания, например, в ИК № 10 в Екатеринбурге, куда недавно перевели, спасая от насильников, фотографа Дмитрия Лошагина, практически в каждом отряде появился его «смотрящий». Появились его люди и в других колониях. Все это снижает авторитет местного Гии Свердловского, который не имеет сейчас большого влияния.

Издание отмечает, что на фоне нового закона, по которому признание себя криминальным авторитетом автоматически дает 15 лет колонии, Гии Свердловскому придется сделать выбор: либо признать себя вором в законе и сесть, либо публично отказаться от статуса со всеми вытекающими последствиями.

Ранее «URA.RU» писало, что Сахно имеет высокопоставленных покровителей, в том числе в Государственной Думе. В частности, в его поддержку писал в Верховный суд и Генпрокуратуру председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, а также другие депутаты российского парламента.