По данным инсайдеров, «Муксун.фм» был продан примерно за 2,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорское информационное агентство «Муксун.фм», в приобретении которого ранее было заинтересовано правительство ХМАО, переходит под контроль нового собственника, он уже имеет медиаактивы в Тюменской области. Об этом 20 марта «URA.RU» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Теперь официальным владельцем этого СМИ станет компания „ПремьерМедиаИнвест“. Сделку вели около шести месяцев и наконец-то окончательно подписали документы. Стоимость покупки мне не известна, но, по предварительным данным, это порядка 2,5 млн рублей. Новым главным редактором „Муксуна“ станет Юлия Глазова — бывший редактор тюменского портала „Наш город“», — резюмирует инсайдер. Сама Глазова также подтвердила агентству информацию источника. «Да, теперь я работаю главным редактором данного ресурса. Вот успешно запустились и приступили к работе», — сообщила она.

Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «ПремьерМедиаИнвест» учреждено в 2018 году и на 100% принадлежит Федору Щербакову. Среди медиаактивов компании — новостные порталы в десятке городов России, в том числе и в Тюмени. Как писало в январе «URA.RU», ООО «ПремьерМедиаИнвест» пригласило на работу в качестве главного редактора портала «Наш город» Павла Захарова, ранее занимавшего должность главреда интернет-издания «Вслух.ру». Напомним, ранее «Муксун.фм» имел посещаемость в 2,4 тысяч просмотров в сутки (по данным самого сайта). Он считается весьма популярным ресурсом на региональном уровне в ХМАО.