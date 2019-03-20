Пермячка, зарубившая дочь за отказ «быть примерной мусульманкой», избежала тюрьмы

Женщина зарубила дочь топором, пока та спала Фото: John Neeman/Flickr

В Чайковском (Пермский край) суд направил на принудительное лечение женщину, зарубившую топором свою 18—летнюю дочь. К убийству пермячку подтолкнули внешний вид девушки и ее отказ «быть примерной мусульманкой».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю, сам инцидент произошел в августе 2018 года. 49-летняя женщина нанесла спящей дочери множество ударов топором, от которых та скончалась. После этого пермячка отправилась в бега, но ее удалось задержать на вокзале в Ижевске. Комиссия с участием экспертов-психиатров порекомендовала суду освободить женщину от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

По данным «Вкурсе.ру», причиной конфликта в семьей стали разные взгляды матери и дочери на жизнь: женщина требовала от школьницы «быть примерной мусульманкой» — ей не нравилось, что дочь занимается танцами и носит короткие шорты. Девушка из-за разногласий с матерью собиралась переехать в Екатеринбург, но не успела.