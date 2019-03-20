Прогубернаторское движение «За возрождение Урала» (ЗВУ), председателем которого по-прежнему числится экс-губернатор Борис Дубровский, готово поддержать врио главы региона Алексея Текслера на выборах главы региона. Об этом заявила первый заместитель председателя ЗВУ Юлия Капкова.
«Текслер будет работать в регионе с основным целеполаганием — улучшение качества жизни южноуральцев. <…> Мы поддержим Алексея Леонидовича на выборах губернатора, как поддержали в прошлом году Владимира Путина», — цитирует Капкову пресс-служба движения.
«Борис Александрович (Дубровский — ред.) действительно остается председателем. Смена возможна только на конференции, и если он подаст заявление о сложении полномочий, — пояснила „URA.RU“ Юлия Капкова. — Ближайшая запланирована на август». Но, если встанет вопрос о смене председателя, конференция соберется раньше. «Надо только понять, нужна ли новому руководителю области такая организация, как наша, и поддержка с ее стороны, — пояснила Юлия Капкова. — У нас уникальная организация с долгой историей, и подобной в других регионах нет».
Движение «За возрождение Урала» было создано в 1994 году для поддержки будущего губернатора Петра Сумина, руководившего регионом с декабря 1996 года по май 2010 года. Все эти годы Сумин был председателем движения. После смены власти в регионе ЗВУ перешло к новому губернатору Михаилу Юревичу, возглавлявшему область до января 2014 года. Сразу после того, как врио губернатора назначили Бориса Дубровского, «За возрождение Урала» выбрало его своим председателем. На выборах в 2014 году ЗВУ не играло особой роли в поддержке Дубровского, но в 2019 году должно было стать одной из главных движущих сил его перевыборов на второй срок.
Как писало «URA.RU», уже на следующий день после отставки Дубровского политики, которые обещали ему поддержку, переориентировались на нового главу региона. Региональное отделение «Единой России» также готово содействовать победе Алексея Текслера независимо от того, в каком качестве он пойдет на выборы.