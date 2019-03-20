Рогозин подал в суд на российские СМИ

Рогозин будет судиться с двумя интернет-СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обратился в прокуратуру с заявлением о клевете и защите чести и достоинства. Поводом для этого стали публикации информагентства «Руспресс» и интернет-портала «Компромат-Урал».

Он посчитал, что публикации СМИ «выражали негативную оценку» его деятельности. На данный момент по заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что названные СМИ подвергали руководителя «Роскосмоса» резкой критике и выдвигали в его отношении различные обвинения. Так, в декабре 2018 года «Компромат-Урал» со ссылкой на «Руспресс» опубликовал материал, в котором говорилось, что «украденные из госказны деньги Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации».

В настоящее время сайт информагентства «Руспресс» заблокирован. Получить доступ к сайту по прямой ссылке не удается.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что владелец домена kompromatural.ru, на котором располагается интернет-портал «Компромат-Урал», Алексей Бочаров стал фигурантом уголовного дела. Его в числе владельцев других доменов обвинили в клевете в адрес миллиардера Алишера Усманова и члена совета директоров крупнейшей в стране «Объединенной зерновой компании» Михаила Кийко.