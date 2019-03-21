Курганских бизнесменов наказали на полмиллиона рублей за подкуп сотрудника ФСИН

В Зауралье коммерческая организация оштрафована на 500 тысяч рублей. Ее обвинили в незаконном вознаграждении, выплаченном сотруднику управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральской прокуратуры.
«Установлено, что руководитель одной из коммерческих фирм передал должностному лицу УФСИН России по Курганской области имущество на сумму свыше 24 тысяч рублей за предоставление общего покровительства и беспрепятственное принятие работ по капитальному ремонту объектов на территории УФСИН России», — рассказали в надзорном органе. Название коммерческой организации не раскрывается.
Административное дело возбуждалось по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья города Кургана наказал компанию штрафом в полмиллиона рублей. По данным «URA.RU», в отношении сотрудника, получившего вознаграждение, возбуждено уголовное дело. В прокуратуре не стали комментировать данную информацию. В пресс-службе УФСИН заявили, что им ничего не известно об этом инциденте.
Ранее «URA.RU» сообщало, что экс-глава зауральского управления ФСИН Ильгиз Ильясов обвиняется в нескольких коррупционных преступлениях. В настоящее время его судьбу определяет Курганский городской суд. Бывший старший инженер группы капитального строительства и ремонта зауральского УФСИН Дмитрий Шумилов, обвиненный во взятках, приговорен к трем годам колонии строгого режима.