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Курганских бизнесменов наказали на полмиллиона рублей за подкуп сотрудника ФСИН

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 11:57
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Коммерческой организации предстоит выплатить штраф почти в двадцатикратном размере от суммы подкупаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Зауралье коммерческая организация оштрафована на 500 тысяч рублей. Ее обвинили в незаконном вознаграждении, выплаченном сотруднику управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральской прокуратуры.

«Установлено, что руководитель одной из коммерческих фирм передал должностному лицу УФСИН России по Курганской области имущество на сумму свыше 24 тысяч рублей за предоставление общего покровительства и беспрепятственное принятие работ по капитальному ремонту объектов на территории УФСИН России», — рассказали в надзорном органе. Название коммерческой организации не раскрывается.

Административное дело возбуждалось по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья города Кургана наказал компанию штрафом в полмиллиона рублей. По данным «URA.RU», в отношении сотрудника, получившего вознаграждение, возбуждено уголовное дело. В прокуратуре не стали комментировать данную информацию. В пресс-службе УФСИН заявили, что им ничего не известно об этом инциденте.

Ранее «URA.RU» сообщало, что экс-глава зауральского управления ФСИН Ильгиз Ильясов обвиняется в нескольких коррупционных преступлениях. В настоящее время его судьбу определяет Курганский городской суд. Бывший старший инженер группы капитального строительства и ремонта зауральского УФСИН Дмитрий Шумилов, обвиненный во взятках, приговорен к трем годам колонии строгого режима.

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