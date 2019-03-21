Дана Борисова высказалась о проклятии «Последнего героя» после смерти Началовой

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала «проклятие» реалити-шоу «Последний герой», «звездные» участники которого неожиданно умирают. По словам Борисовой, ей удалось обмануть судьбу и избежать смерти. Сама Дана была участницей пятого сезона проекта.
«На Ютьюбе выложили какую-то ерунду, что я буду, мол, следующая. Я считаю, что давно обманула свою судьбу», — цитирует пост телеведущей сайт «Подмосковье сегодня». Она отметила, что с ее прошлым образом жизни (Борисова страдала от наркозависимости — прим. ред), она должна была погибнуть раньше всех. «Но я вовремя остановилась», — добавила телезвезда.
16 марта на 39-м году жизни скончалась певица Юлия Началова, которая была участницей четвертого сезона шоу «Последний герой». До нее из жизни ушли Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, Жанна Фриске, Крис Кельми, ведущие шоу Сергей Супонев и Сергей Бодров. Между тем бывшие участники программы «Битва экстрасенсов» считают, что в череде смертей экс-участников проекта «Последний герой» нет ничего мистического.