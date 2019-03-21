Поклонники Началовой превратили в шоу похороны певицы в Москве. ФОТО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 14:39
Размер текста
-
17
+
похороны Началовой Юлии. Москва
Поклонники Началовой ведут прямые трансляции с ее похоронФото: Владимир Андреев © URA.RU

Поклонники Юлии Началовой устроили настоящее шоу во время похорон певицы на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент «URA.RU». Людей не пускают на Троекуровское кладбище, они столпились около входа. Поклонники певицы снимают на телефоны звезд, которые приехали на похороны Началовой. Спрашивают друг друга: «А кто это? А ты успел его снять?»

Люди ведут прямые трансляции и выкладывают видео в соцсети. В частности, толпа из 50 человек чуть не затоптала Влада Топалова, который приехал на похороны певицы. Также на похоронах были замечены братья Запашные и певец Тимур Родригез. Алла Пугачева, которая трогательно простилась с Началовой, пока не появилась на кладбище.

По данным «Газеты.RU», семья скончавшейся певицы Юлии Началовой решила сделать церемонию прощания с ней закрытой. Ранее сотрудники ритуального зала сообщили людям, стоявшим в очереди к гробу певицы с 8:00 по московскому времени, что видеосъемка в зале будет запрещена, а у гроба нельзя задерживаться и, попрощавшись с певицей, необходимо сразу же проходить к выходу.

Началова умерла 16 марта в 38 лет из-за сепсиса, который осложнился болезнями. Позже стало известно, что покойной предлагали ампутировать палец на ноге, она отказалась. Рядом с могилой Началовой похоронен скончавшийся 13 марта бывший муж певицы Лолиты Милявской — криминальный авторитет Арнольд Спиваковский.

похороны Началовой Юлии. Москва
Среди поклонников Началовой есть как пожилые люди, так и молодежь
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Поклонники Началовой чуть не затоптали Влада Топалова на похоронах певицы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Братья Запашные приехали на похороны Началовой, Пугачевой замечено не было
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Поклонники Началовой подбегали к знаменитостям, снимали их на телефон, а затем переспрашивали друг друга: «А это кто?»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...