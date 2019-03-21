Уральский депутат Госдумы нашел себя в санкционном списке Порошенко

Альшевских сказал, что относится к санкциям против себя «спокойно» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы Андрей Альшевских обнаружил себя в украинском санкционном списке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Да, Петро Олексійович, Крым — это Россия, Донбасс — русский, Закарпатье — польское и венгерское», — написал депутат, комментируя санкции Украины в отношении себя. В выдержке из соответствующего документа, опубликованной Альшевских, говорится о «блокировке активов» и запрете на въезд в страну.

Депутат рассказал «URA.RU», что узнал о попадании в санкционный список от коллег. «Отношусь к этому спокойно. Несмотря на санкции и позицию иностранных государств мы в своей работе руководствуемся интересами Российской Федерации», — отметил Альшевских. Он напомнил, что скоро на Украине пройдут президентские выборы. «Надеюсь, что жители Украины, проанализировав все, что творится в последние годы, сделают соответствующие выводы путем голосования», — сказал депутат.