Угонщика самолета «Аэрофлота» решили не выпускать на свободу

Павел Шаповалов проведет следующие 2 месяца под арестом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Пассажир рейса Сургут-Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан

Угонщику самолета «Аэрофлота» Павлу Шаповалову продлили арест на период дальнейшего следствия, поскольку уже истек срок решения Ханты-Мансийского районного суда. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении на транспорте по УРФО СК России.

«Арест продлен еще на два месяца в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. На вопрос о проводимых в отношении обвиняемого следственных действиях в Следственном ведомстве отвечать отказались. Адвокат обвиняемого Евгений Жердев в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что ничего не знает о судьбе подзащитного после того, как мужчину этапировали из Ханты-Мансийска. «Вероятно, он находится в Екатеринбурге, и вполне возможно, что у него уже новый адвокат».

Захват воздушного судна «Аэрофлота» произошел во время полета Сургут — Москва. Шаповалов потребовал изменить маршрут и лететь в Афганистан. Командир экипажа самолета принял решение посадить воздушное судно в Ханты-Мансийске, где «угонщика» задержали сотрудники спецслужб.

Шаповалову было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». Теперь мужчине грозит тюремный срок до 12 лет.