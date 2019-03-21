Актер попрощался с Россией ФОТО: Алексей Панин, Instagram

Скандальный актер Алексей Панин выказал сожаление, что поддерживал присоединение Крыма к России в 2014 году. По его словам, он поменял политические взгляды и назвал РФ «варварской и агрессивной» страной.

«Мне стыдно, что я когда-то с флагом России кричал „Крым наш“, я действительно в это верил, видел, что люди хотят в Россию. Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это», — цитирует «Национальная служба новостей» Панина. По его словам, жители полуострова думают, как «с голоду не сдохнуть завтра», а не о Керченском мосте. «Я давно попрощался с этой страной [Россией — прим. ред.] внутренне», — подчеркнул актер.

20 марта Панин на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором выразил недовольство РФ. «Как же я ненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!», — написал артист. Позже пост стал недоступен. Актер заявил, что его текст удалили «три раза на одной странице и два раза на другой».

Ранее Панин показал поклонникам снимок американской визы и надпись «One way ticket» [англ. — Билет в один конец — прим.ред.], напоминает агентство Nation News. Фото актер сопроводил четверостишием из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Однако комментировать слухи о переезде из РФ он отказался.