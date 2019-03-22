Пожары на закрытом угольном разрезе в Коркино, дым которых существенно усугубляет экологическую обстановку в Челябинске, должны быть ликвидированы к нынешней весне. Об этом заявил во время поездки в Коркино и в поселок Розу врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Также он сообщил, что намерен встретиться с местными жителями, и потребовал подготовить необходимые материалы, передает корреспондент «URA.RU».
«Коркинский угольный разрез не должен вредить экологии региона. Я жду комплексный план тушения пожаров, а соответствующие мероприятия следует начать немедленно, чтобы справиться с пожарами к весне», — заявил новый глава региона чиновниками и представителям «Русской медной компании» (РМК). Напомним: в Минэнерго Текслер курировал планы рекультивации отравляющего Челябинск дымом эндогенных пожаров разреза и передачу его с этой целью «Русской медной компании» (РМК).
Посыл, что справиться с пожарами поможет ускорение запуска Томинского ГОКа (выбранной из карьера породой предполагается засыпать разрез), Текслера не удовлетворил. Также он затребовал документы по ситуации в Коркинском районе до того, как он встретится с жителями.
О приезде врио губернатора коркинские власти оповестили за 20 минут до его прибытия. На смотровой площадке нового главу региона встретили президент «Русской медной компании» (РМК) Всеволод Левин, вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталья Гончар, а также глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина. Первой темой разговора с главой региона стали периодически самовозгорающийся на разрезе уголь.
Как уже сообщало «URA.RU», ранним утром врио губернатора изменил предложенный ему подчиненными план первый ознакомительной поездки по региону. Вместо элитной школы и спортивной арены «Трактор» в Челябинске он отправился в шахтерский городок Коркино и относящий к нему поселок Роза. Здесь расположен самый глубокий в Европе угольный разрез. Сейчас добыча топлива в нем прекращена, но угольные пласты самопроизвольно продолжают гореть, и дым пожаров усугубляет экологическую обстановку в столице региона.
Президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку действующего главы региона Бориса Дубровского и назначил вместо него врио губернатора Челябинской области действовавшего первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.