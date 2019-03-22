Глава Зауралья Шумков проинспектирует район, где предстоит выбрать главу

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 22 марта с рабочим визитом посетит Притобольный район, где в ближайшее время предстоят выборы главы. В программе поездки — посещение хозяйств местных фермеров Сергей Суслова и Виктора Иванова, которые входят в комиссию по выборам главы, передает корреспондент «URA.RU».
Также ожидается, что Вадим Шумков пообщается с местными жителями и посетит больницу. Кроме того, ждут главу Зауралья в школе искусств, Галишовском психоневрологическом интернате и местном лесхозе. Однако что в итоге войдет в программу поездки, пока неизвестно, поскольку врио губернатора нередко меняет планы во время своих поездок.
При посещении районов Шумков, по традиции, вручает их главам «синюю папку» с вопросами от жителей, по которым чиновники потом должны отчитаться. Должность главы Притобольного района вакантна с начала февраля, когда занимавший ее Сергей Спирин ушел в отставку по собственному желанию. Обязанности руководителя временно исполняет его первый заместитель Дмитрий Лесовой. Выборы главы района пройдут в апреле. На эту должность претендуют четыре кандидата, в том числе и Лесовой.