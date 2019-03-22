Новый губернатор неожиданно появился на объекте, который «душит» целый район под Челябинском

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер приехал на горящую свалку в поселке Роза, передает корреспондент «URA.RU». Постоянные возгорания на закрытом 1 января мусорном полигоне стали причиной множества обращений жителей Розы и города Коркино к областным властям.
Вчера, по словам главы региона, он лично просматривал новости и увидел массовое недовольство жителей происходящим. «Были выделены средства на тушение возгораний, обеспечена охрана объекта. С 21 марта техника приступила к тушению возгораний. Планируется, что мусорные пласты будут проливаться водой, а после засыпаться специализированным грунтом», — пояснили «URA.RU» в минэкологии области.
«Ну что такое один бульдозер? Люди жалуются! — оценил масштаб этих работ новый глава региона. — Область окажет всю необходимую помощь, сформулируйте минэкологии задачу. Но не ждите, что кто-то прилетит на голубом вертолете и решил проблему свалки».
Следующим пунктом поездки должен стать полигон ТБО в Полетаево, куда вывозится мусор не только из Розы и Коркино, но также из столицы области. Существовавшая с 1947 года практически в центре Челябинска гигантская свалка была закрыта лишь в прошлом году. На ее рекультивацию в федеральном бюджете заложено 3,4 млрд рублей, подрядчика должны назначить в правительстве РФ. Мусорный полигон в Челябинске остается одним из основных источников смога в областном центре.
Утром пятницы, как уже сообщало агентство, возглавивший область с 19 марта Алексей Текслер внезапно изменил план первой поездки по региону. Вместо «парадных объектов» областной столицы он отправился в Коркинский район с его закрытым угольным разрезом, где уже несколько лет не могут справиться с пожарами, и в расположенный на краю гигантского карьера поселок Роза.