Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» Андрей Малахов анонсировал выпуск программы, которая выйдет в эфир сегодня, 22 марта, вечером. Она будет посвящена загадочной гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова, произошедшей 60 лет назад в горах Северного Урала.
«17.25 — спецвыпуск с перевала Дятлова, — написал Андрей Малахов в Instagram. — Дочь секретаря райкома ЦК КПСС прерывает молчание. 30 лет она руководила и создавала музей истории края. Попала под модное слово — „оптимизация“ — и ей больше нечего терять. И правда ли, что в походе было не 9 человек, а 11?»
По данным «URA.RU», речь идет о Вере Александровне Беллендир — бывшем директоре Ивдельского историко-этнографического музея. По пути на перевал Дятлова Андрей Малахов побывал у нее в гостях и взял интервью. В распоряжении «URA.RU» оказался снимок, сделанный в этот момент.
Звездный ведущий опубликовал также в Instasgram фото с перевала Дятлова, на котором он запечатлен вместе c Альбиной Анямовой из народа манси, живущий в поселке Ушма неподалеку от перевала Дятлова (Малахов встречался с ней на самом перевале во время экспедиции).
Группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла на склоне горы Холатчахль на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Тела участников похода нашли в снегу спустя два с половиной месяца. Мнения о причине трагедии до сих пор расходятся.
Накануне 60-летия трагедии Генпрокуратура заявила о начале масштабной проверки по факту гибели группы Дятлова. После этого Следственный комитет опубликовал свое заключение: по версии эксперта-криминалиста, причиной гибели людей стали экстремальные условия.