Звезду Comedy Woman внесли в список «угроз национальной безопасности» Украины

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 15:53
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Варнаве нельзя въезжать на Украину минимум до 2022 годаInstagram/kativarnava

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава попала в «черный список Украины». Ее сочли опасной для «национальной безопасности».

«Киев включил Варнаву в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», — сообщает RT. Решение было принято украинским Министерством культуры, уточняет агентство.

В мае 2017 года Екатерине Варнаве на пять лет был запрещен въезд на Украину. Причиной тому стали действия артистки, которые «противоречат интересам обеспечения безопасности страны», заявили тогда в Службе безопасности Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что под украинские санкции артистка могла попасть в связи с исполнением в Крыму песни о Владимире Путине в 2016 году.

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