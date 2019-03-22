Звезду Comedy Woman внесли в список «угроз национальной безопасности» Украины

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава попала в «черный список Украины». Ее сочли опасной для «национальной безопасности».
«Киев включил Варнаву в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», — сообщает RT. Решение было принято украинским Министерством культуры, уточняет агентство.
В мае 2017 года Екатерине Варнаве на пять лет был запрещен въезд на Украину. Причиной тому стали действия артистки, которые «противоречат интересам обеспечения безопасности страны», заявили тогда в Службе безопасности Украины.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что под украинские санкции артистка могла попасть в связи с исполнением в Крыму песни о Владимире Путине в 2016 году.