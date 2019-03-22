Глава Зауралья раздал в Притобольном районе десятки поручений. И пообещал строго следить, как их выполняют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном районе Курганской области запущен процесс смены власти — уже второй раз за последние два года. Муниципалитет также стал площадкой для антиурановых митингов зауральских коммунистов. Именно этот район и выбрал врио губернатора региона Вадим Шумков для для одной из своих первых рабочих поездок по муниципалитетам.

На всех объектах, которые успел посетить глава Зауралья за день, теперь ждут кардинальных изменений. Кульминацией визита стало традиционное вручение «синей папки» — ее получил временный глава района Дмитрий Лесовой, который уже в следующем месяце может избавиться от приставки «врио». Корреспонденты «URA.RU» весь день сопровождали Шумкова и выяснили, чего ждут от главы Зауралья население и бизнес Притобольного района, какие изменения должны произойти в местной больнице и к чему готовиться главам других муниципалитетов в ожидании визита врио губернатора.

Рабочий визит глава Зауралья начал не с райцентра, а практически с окраины района — Нагорского сельсовета. Именно здесь ведет свою деятельность крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) отца и сына Сусловых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александр Суслов (в середине) рассказал Шумкову, что занимается и растениеводством, и животноводством, а также обеспечивает работой почти сотню своих земляков. Глава Зауралья поддержал его планы по развитию животноводства и строительству новых объектов, а также обещал разобраться с проблемными вопросами, с которыми пришлось столкнуться фермеру за годы работы. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После визита к фермеру поручения от врио губернатора получил не только профильный департамент АПК, но и новый директор регионального департамента природных ресурсов Андрей Саркисов (в центре фотографии). Ему предстоит разобраться со свалкой, которая расположена на земельном участке, выделенном Сусловым. Пока сюда продолжают свозить мусор. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора Иванова, которое также посетил Вадим Шумков, главе региона продемонстрировали новый зерносушильный комплекс производительностью 50 тонн в час. Сюда будут свозить зерно с пяти тысяч га посевных площадей. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона настоятельно рекомендовал Иванову заниматься не только производством зерна, но и животноводством. Иванов же одним из первых озвучил Шумкову злободневную проблему Притобольного района — отсутствие газа. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумкову показали здание в селе Утятское, в котором когда-то располагался детский лагерь. Здесь прошел ремонт, и в ближайшее время заработает второе отделение Галишевского психоневрологического интерната. Здесь Шумкову также озвучили проблему газификации. В настоящее время интернат отапливается от угольной котельной, но расчеты показали, что газовая будет выгоднее даже с учетом строительства. Тем более газовая труба проходит не так далеко. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помещение интерната рассчитано на 89 человек. На его ремонт из областного бюджета выделялось почти 19 млн рублей. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумков обратил внимание еще на одну проблему этого учреждения. «Видели дорогу к интернату? Как вам ее состояние?» — спросил он у директора департамента строительства Анатолия Воробьева. Глава региона поручил привести ее в нормальное состояние, а также решить вопрос с навигацией: «Несколько километров, и ни одного указателя, куда ехать». Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Глядянской центральной районной больнице Вадим Шумков задержался дольше, чем на других объектах. Директору департамента здравоохранения Ларисе Кокориной и главному врачу Юрию Юданову он напомнил о недавней проверке финансово-хозяйственной деятельности учреждения и неудовлетворительных ее итогах. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадиму Шумкову представили педиатра Маргариту Лошенкову. Она согласилась возглавить одну из самых проблемных больниц региона — Звериноголовскую ЦРБ. Глава региона пожал медработнику руку и пожелал ей удачи. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из вопросов, который интересовал Шумкова в больнице, касался зарплаты медицинского персонала. «Люди должны получать достойную зарплату», — потребовал он. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Зауралья остался недоволен состоянием больницы и потребовал провести ремонт. В первую очередь — в помещениях детской поликлиники. Он заявил, что больница «должна выглядеть по-человечески». Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории вокруг больницы Шумков потребовал также навести порядок и благоустроить ее. В частности, он предложил установить здесь детскую площадку. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отдельно глава региона обратил внимание на состояние автомобильной стоянки на территории больницы. Ее также необходимо в кратчайшие сроки привести в порядок. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумков также посетил музыкальную школу, где совсем недавно завершили ремонт крыши и внутренних помещений. Работы обошлись в 5,5 млн рублей, однако большая часть этих денег до сих пор не выплачена подрядчику. Руководство района не знает, как рассчитаться с этим долгом. Глава Зауралья заявил, что разберется с этим вопросом. «Никто никому должен не будет», — пообещал он. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном здании с музыкальной школой расположена библиотека, которая также требует ремонта. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам визита Шумков поручил подготовить документы на завершение ремонта здания. Так, здесь должны обновить фасад, входную группу и оградить территорию. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Притобольного района не упустили возможность прийти на встречу с врио губернатора. Она состоялась в местном Доме культуры. Собрался полный зал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков пообещал жителям района пересмотреть планы по ремонту дорожной сети, разобраться с уличным освещением одного из сел и обустройством мест для купания. Он также рассказал, что до конца года три населенных пункта получат газ. В дальнейшем голубое топливо придет и в другие населенные пункты. Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Не обошлось и без «синей папки». Вадим Шумков вручил ее исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Лесовому. В ней — все обращения с проблемными вопросами, которые глава региона получил от жителей Притобольного района с момента назначения врио губернатора. Шумков дал главное поручение Лесовому: работать для людей. Фото: пресс-служба губернатора Курганской области