Пушков ответил на доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 07:21
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Пушков уверен: доклад о «российском» следе не скажет ничего новогоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году не сообщит ничего нового. Об этом в своем twitter-аккаунте написал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В докладе будет много дыма и тумана, различные „хайли лайкли“, но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка», — уверен сенатор.

Ранее глава Министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что получил от Роберта Мюллера результаты расследования по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, напоминает агентство Nation News. Содержание доклада пока не раскрывается, но уже известно, что Мюллер не выдвигает никаких обвинений. Некоторые выводы из доклада Барр обещал озвучить позже.

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