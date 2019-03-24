Пушков ответил на доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы

Пушков уверен: доклад о «российском» следе не скажет ничего нового Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году не сообщит ничего нового. Об этом в своем twitter-аккаунте написал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В докладе будет много дыма и тумана, различные „хайли лайкли“, но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка», — уверен сенатор.

Ранее глава Министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что получил от Роберта Мюллера результаты расследования по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, напоминает агентство Nation News. Содержание доклада пока не раскрывается, но уже известно, что Мюллер не выдвигает никаких обвинений. Некоторые выводы из доклада Барр обещал озвучить позже.