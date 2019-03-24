Политтехнологи: если Грудинин выдвинется на довыборы по Серовскому округу, Шипулин останется без мандата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Экс-кандидат в президенты России, олигарх Павел Грудинин может составить конкуренцию бывшему биатлонисту и олимпийскому чемпиону Антону Шипулину на довыборах в Государственную Думу по Серовскому избирательному округу Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Место в парламенте освободилось после того, как избранный от округа Сергей Бидонько был назначен вице- губернатором Свердловской области.

Об интересе Грудинина к парламенту стало известно в начале марта, когда КПРФ решала судьбу мандата умершего депутата Жореса Алферова. Лидер партии Геннадий Зюганов захотел передать его Грудинину, который считается спонсором коммунистов. Центризбирком отказал КПРФ в этом из-за зарубежных счетов кандидата, которые он не указал, баллотируясь в Госдуму в 2016 году, и иностранной компании, также не указанной и обнаруженной в президентскую кампанию. Скрытые счета уже стали причиной снятия Грудинина с поста председателя муниципальной думы в Подмосковье и последующего изъятия у него депутатского мандата.

При этом политик не сдается: его супруга Ирина считает, что в Госдуму он стремится для получения депутатской неприкосновенности. В прошлом году — после нескольких десятилетий совместной жизни — бизнесмен начал бракоразводный процесс. По оценкам экспертов, речь может идти о разделе 60-120 млрд рублей, которого Павел Грудинин хотел бы избежать.

Сам Грудинин на звонок корреспондента агентства не ответил. Первый секретарь Свердловского обкома партии КПРФ Александр Ивачев ни опроверг, ни подтвердил информацию о выдвижении Грудинина и отказался от комментариев.

Депутат гордумы Асбеста от КПРФ, новый лидер свердловских коммунистов Наталья Крылова перспективе выдвижения Грудинина рада. «Было бы очень логично, если Грудинин решил пойти в Госдуму таким образом. Если он примет такое решение, то региональная ячейка партии его обязательно поддержит», — сказала Крылова в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Интрига в том, что накануне о своей готовности баллотироваться в Серове от «Единой России» заявил биатлонист Антон Шипулин.

Политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что Грудинин в случае выдвижения на довыборы победит Шипулина. «Такому сценарию можно найти объяснение: Грудинин, после того, как его „прокатили“ с мандатом [Жореса] Алферова, будет искать возможность взять реванш. Его кандидатура будет шоком для нынешней политической конфигурации региона, и он с высокой долей вероятности обойдет Шипулина», — объяснил Швайгерт свою позицию.

Такого же мнения придерживается и политолог Сергей Мошкин. «Это всего лишь слухи, однако теоретически такой вариант возможен. Грудинин ничем не рискует: он обладает высоким ресурсом, и в соперничестве с Антоном Шипулиным он — явный фаворит, — уверен эксперт. — Единственное, что может спасти спортсмена — это „зачистка“ территории, однако она маловероятна».