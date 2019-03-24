Участники экспедиции на перевале Дятлова не смогли провести главный следственный эксперимент

Эксперименту помешали сложные природные условия Фото: архив фонда памяти группы Дятлова

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Экспедиция журналистов и силовиков на перевал Дятлова, которая должна была помочь выяснить причину гибели в 1959 году девяти туристов, завершилась. Однако главный следственный эксперимент провести так и не удалось.

О первых итогах экспедиции рассказала «Комсомольская правда». Главный редактор издания, журналисты телеканала «Россия» во главе с ведущим программы «Прямой эфир» Андреем Малаховым, а также сотрудники прокуратуры Свердловской области подробно изучили место гибели дятловцев. Но самый важный следственный эксперимент не удалось провести из-за крайне опасных условий окружающей среды. «Девять добровольцев должны были повторить путь дятловцев», — уточняет издание. То есть по снегу пробежать вниз по склону горы до кедра, где дятловцы пытались разжечь костер, чтобы спастись. Но крутой склон, засыпанный снегом и острыми камнями, помешал провести такой опыт. Эксперимент перенесли на более пологую гору под Екатеринбургом.

При этом сотрудники областной прокуратуры со своей частной задачей справились. «Совместно со специалистами по геодезии и картографии мы получили координаты точек, которые нам необходимы для экспертизы», — рассказал изданию глава управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. «Мы определили координаты на местности, сделали круговую фотосъемку. И теперь у нас есть весь материал для того, чтобы отдать его экспертам», — добавил Курьяков. Он пояснил, что, основываясь на этих данных, специалисты сделают трехмерную модель, которая позволит установить настоящую причину гибели туристов группы Дятлова.

Гибель девяти человек в горах Северного Урала произошла зимой 1959 года. Группа погибла в полном составе. Единственным выжившим участником похода оказался Юрий Юдин, сошедший с дистанции из-за болезни. О причинах смерти туристов специалисты спорят до сих пор.