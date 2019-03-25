В Кургане ждут главного претендента на пост мэра

В Кургане 25 марта — последний день приема документов от желающих занять пост главы города. При этом главный претендент — действующий руководитель администрации города Андрей Потапов — еще не заявился на конкурс.
Ожидается, что Потапов подаст документы до конца рабочего дня. Он составит конкуренцию двум уже заявившемся кандидатам — своему бывшему заму Роману Сергеечеву и директору ООО «Эко Технопарк» Сергею Завьялову. 4 апреля конкурсная комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. После этого Курганская городская дума тайным голосованием выберет нового мэра.
Должность главы города стала вакантной после того, как депутаты Кургана удовлетворили заявление экс-мэра Сергея Руденко, попросившего об отставке по собственному желанию. В настоящее время обязанности главы города временно исполняет Игорь Прозоров, который сразу после вступления в эту должность заявил, что намерен лишь выполнять функции, связанные с руководством городской думой. Таким образом, отставка Руденко приблизила внедрение одноглавой системы руководства, перейти на которую ранее предполагалось после выборов в гордуму в сентябре 2019 года.