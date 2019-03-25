24 марта 2019

В США озвучили результаты расследования дела о сговоре Трампа с Россией

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 00:51
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Дональд Трамп, трамп дональд
У Дональда Трампа не было сговора с российской сторонойФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора или координации американского президента Дональда Трампа или его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году. Такой вывод следует из доклада, подготовленном по итогам расследования.

Основные выводы, содержащиеся в документе, были обнародованы Минюстом США в воскресенье, 24 марта. «Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года», — приводит ТАСС выдержку из документа.

При этом в докладе все же отмечается, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента 2016 года через «Агентство интернет-исследований» и хакерские атаки. Каки-либо обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

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