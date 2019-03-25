Дмитрий Рогозин не устает удивлять общественность новыми идеями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин примеряет на себя образ американского инженера и предпринимателя Илона Маска, чтобы сохранить свое политическое влияние. Такое мнение «URA.RU» высказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя очередную инициативу Рогозина.

«Рогозин — гуманитарий, он работает так, как привык. В политике идеи — не цель, а средство. Если ты выдвинул идею, но не смог продемонстрировать результат, то предлагай следующую идею», — сказал собеседник агентства. По его мнению, для продолжения политической карьеры Рогозину «необходимо сохранить яркость». «По-другому сохранить яркость он, вероятно, не может, поэтому и возникают такие необычные инициативы», — сказал Журавлев.

В понедельник Роскосмос анонсировал создание медицинского беспилотного трамвая для российских регионов. Как сообщил Дмитрий Рогозин, это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые «позволят пассажирам по дороге на работу пройти минимальное медобслуживание». Между тем на Усть-катавском вагонном заводе, где, по словам Рогозина, будут выпускать такой трамвай, об идее главы Роскосмоса услышали впервые.

Ранее Рогозин в числе стратегических задач назвал колонизацию Луны и окололунного пространства, а также подготовку и начало освоения Марса и других объектов Солнечной системы. Также Рогозин предлагал испытать систему спасения космонавтов на разработчиках. Глава корпорации указывал на то, что космос в России имеет все признаки религии, которая «состоит из трех частей»: «Это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — отмечал Рогозин, презентуя «десять заповедей госкорпорации».