В Кремле словами Конфуция ответили на итоги дела о российском вмешательстве в выборы США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги расследования российского вмешательства в выборы главы США. Представитель Кремля сравнил дело с поиском несуществующей черной кошки в черной комнате.
«Хочется вспомнить слова китайского философа [Конфуция], который сказал: „Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет“. Идут века, а понимание этого за океаном не наступает», — передает слова Пескова ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что в опубликованной части доклада нет ничего нового.
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер опроверг сговор или координацию президента США Дональда Трампа или его команды с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. В докладе Мюллера отмечалось, что россияне все же пытались влиять на выборы через «Агентство интернет-исследований» (компанию связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным) и хакерские атаки. Заявление Мюллера не устроило экс-главу ФБР Джеймса Коми, уточняет «Национальная служба новостей». Силовик был уволен Трампом, после чего американского лидера начали обвинять в воспрепятствовании правосудию.