Уральские моржи выступили в поддержку учительницы, которую затравили в барнаульской школе

Уральские моржи окажут поддержку барнаульской учительнице по всей стране ФОТО: со страницы Татьяны Кувшинниковой в социальной сети «ВКонтакте»

Члены екатеринбургского клуба моржей «Белый медведь» готовят письмо в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Женщину стали травить в школе и вынудили уволиться после того, как она опубликовала в Сети фотографию с соревнований по зимнему плаванию, на которых она победила.

«Мы подключим в поддержку этой женщины наших друзей-моржей по стране, постараемся поднять родительскую общественность, — заявил „URA.RU“ Евгений Жабреев, член клуба „Белый медведь“, руководитель общественной организации „Уральский родительский комитет“. — Мы очень возмущены тем, что произошло. Недальновидные, подлые люди устроили травлю. Необходимо, чтобы они, а в первую очередь директор школы, ответили по закону за все те оскорбления, которые посыпались на педагога».

По словам Жабреева, учительница занимается сложным спортом и тот факт, что учитель побеждает в соревнованиях, на которые не каждый сможет решиться, — повод гордиться педагогом. «Пропаганда силы духа и здорового образа жизни — что здесь может быть неприличного? А в платье — ведь это юмористический снимок, что мы и зимой на пляже можем отдыхать. Мы, когда собираемся плавать, тоже часто фотографируемся, но никто никого не травит. Возможно, произошло сведение счетов. Ведь какой-то подлый человек, отправивший ее снимок директору, побоялся назвать свое имя», — добавил Жабреев.

Ранее «URA.RU» писало, что в школе Барнаула устроили травлю учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой за снимок на льду в купальнике. Женщину вынудили уволиться, а после этого начали травить ее сына, который учится в этой же школе.

Из-за снимка с чемпионата по зимнему плаванию в школе затравили учительницу Фото: соцсеть