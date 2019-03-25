Комиссия по саммитам ШОС и БРИКС отменила визит в Челябинск

Облетная группа федерального оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года отменила запланированный на конец марта визит в Челябинск. Эксперты прилетят на Южный Урал ориентировочно в последних числах апреля, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.
«Отмена мартовского визита и перенос его на апрель связаны только со сменой губернатора — чтобы [новый глава региона Алексей] Текслер вошел в курс дела. В остальном все по плану», — добавил собеседник.
В понедельник в Росконгрессе рассказали о встрече советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС — 2020 в Челябинске Антона Кобякова с Алексеем Текслером. На ней было объявлено, что все работы ведутся «в соответствии с графиком».
Решение о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС принял президент Владимир Путин. В рамках подготовки строятся терминал аэропорта, конгрессно-выставочный центр «Таганай», три коттеджных поселка, готовится обновление общественного транспорта и благоустройство набережной реки Миасс. Уже закрыта свалка в черте города, одна из виновниц смога. Эксперты называют этот проект властей «последним шансом Челябинска не превратиться в деревню». На первом своем аппаратном совещании в правительстве области 25 марта Алексей Текслер поручил подготовить финансовые документы по подготовке к саммитам.