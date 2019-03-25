Боец, вероятнее всего, подорвался на мине ФОТО: со страницы Дмитриенко в соцсетях

новость из сюжета Война в Сирии

В Сирии погиб уроженец Челябинска Дмитрий Дмитриенко, воевавший на стороне правительственных сил Сирийской Арабской республики. Об этом «URA.RU» сообщили его боевые товарищи, воевавшие вместе с ним в Донбассе. «Покойся с миром, Димка. Видимо, Бог на самом деле устал без хороших людей», — написала в соцсетях его знакомая Елена.

Как рассказал агентству сослуживец бойца, Дмитриенко попал в Донбасс весной 2014 (в самый разгар военных действий) и воевал в составе подразделения нацболов «Интербригада». У него был позывной «Чечня» (см. видео с Дмитриенко, снятое в Донбассе).

Через несколько месяцев уехал сражаться в Сирию в составе частной военной компании. По неподтвержденной информации, Дмитрий подорвался на мине — это произошло еще в начале марта, однако известно об этом стало лишь недавно.

По словам друзей бойца, он был похоронен 11 марта на кладбище в Челябинске. «Покойся с миром», — пишут его друзья на странице Дмитриенко в соцсетях.

Фото: со страницы Дмитрия Дмитренко в соцсетях