Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно приедет в Екатеринбург

Вайно проведет в Екатеринбурге выездное заседание попечительского совета Ельцин Центра Фото: Сайт президента России

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно в начале апреля приедет в Екатеринбург, чтобы впервые за три года провести выездное заседание попечительского совета Ельцин Центра. Об этом рассказала «URA.RU» руководитель пресс-службы центра Евгения Капитонихина. Планируется, что заседание, на котором будет озвучен большой отчет о работе центра, пройдет 9 апреля в стенах музея.

Как сообщила Капитонихина, полный список участников будет озвучен 27 марта. «В ближайшую среду в ходе пресс-завтрака станет известно, кто вместе с Вайно приедет в Екатеринбург», — сказала Капитонихина.

Антон Вайно является руководителем администрации президента России с 12 августа 2016 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя администрации президента. Помимо Вайно, в попечительский совет Ельцин Центра входят экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько, гендиректор РОСНАНО Анатолий Чубайс, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Шевченко, а также члены семьи Бориса Ельцина. Также в совет входят свердловские политики: глава региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и уральский полпред Николай Цуканов.