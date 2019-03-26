Представители Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) по Пермскому краю обвинили заместителя министра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева в пренебрежительном отношении к пенсионерам. По их словам, он отчитал стариков за то, что они ложатся в больницы для экономии денег на продуктах и ради отдыха от домашних дел. Информация об этом опубликована на официальном сайте пермского отделения партии КПРФ.
«Во время общественных слушаний по вопросу присоединения Александровской городской больницы к Березниковской в поселке Яйва Михаил Мальцев обвинил пенсионеров в том, что те ложатся в больницу, чтобы экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел», — говорится в сообщении представителей ЛКСМ. Также они подчеркнули, что замминистра краевого минздрава призвал отменить круглосуточное лечение и оставить только дневной стационар, поскольку медицинский персонал в ночное время «просиживает часы».
В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края обвинения коммунистов опровергли. «Информация в социальных сетях не соответствует действительности. На совещании велся протокол, который подписан и размещен на сайте администрации. Кроме того, на совещании велась аудиозапись», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь краевого ведомства Анастасия Хорошавцева.
Ранее жители Александровска из-за объединения городской больницы с краевым медцентром в Березниках обратились с коллективным письмом к президенту РФ Владимиру Путину. По их словам, теперь, чтобы попасть на прием к врачу, им придется ездить за 80 километров от дома на проходящих маршрутках, которые ходят четыре раза в день. В письме также говорится, что слияние больниц может полностью лишить жителей Александровска возможности лечиться в стационаре в родном городе, а обновленное медицинское оборудование и отремонтированные помещения останутся невостребованными.