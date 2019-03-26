Шахрина наградили медалью на родине предков, где семью музыканта лишили всего

Шахрин получит награду за активное участие в культурной жизни Куртамыша Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина наградят медалью Куртамышского района Курганской области «Труд. Честь. Слава». Распоряжение об этом уже подписал глава района Сергей Куликовских.

«Медалью Куртамышского района „Труд. Честь. Слава“ награжден Шахрин Владимир Владимирович, рок-музыкант, за активное участие в культурной жизни города Куртамыша, личный вклад в сохранение историко-культурного наследия и в связи с 95-летним юбилеем Куртамышского района», — сообщается на официальном сайте районной администрации. Документ подписан, однако вручение награды еще не состоялось.

В Куртамыше проживали предки Шахрина, которые принадлежали к купеческому сословию. В 1914 году ими был построен особняк, в котором в настоящее время расположен краеведческий музей. После революции семью раскулачили и предки музыканта уехали из Куртамыша. В настоящее время Владимир Шахрин оказывает поддержку местному краеведческому музею.

Сам Шахрин уже в курсе, что в Зауралье его ждет награда. Сообщение об этом появилось на странице «Чайфа» в соцсети Instagram. «У нас снова радостная весть», — заявили в рок-группе.

Медаль «Труд. Честь. Слава» учреждена в ноябре 2018 года. Это одна из высших наград Куртамышского района. Ее вручают за выдающиеся заслуги в области сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также «за укрепление межмуниципальных и иных связей Куртамышского района». К настоящему времени медалью «Труд. Честь. Слава» награждены всего восемь человек с учетом Шахрина.