Башкирские врачи раскрыли свои «смешные» зарплаты

Медперсонал роддома получает в два раза меньше, чем говорила его директор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники родильного дома в Салавате (Башкирия), которые высмеяли свои зарплаты во время встречи с членом совета по правам человека при президенте России Наталией Евдокимовой, раскрыли свои зарплаты. Оказалось, что медицинский персонал получает в два раза меньше, чем заявляла директор учреждения Альбина Фатыхова.

«Судя по квиткам, зарплата процедурной медсестры, у которой внутреннее совместительство, просто „огромная“ — 20 тысяч. У обычной медсестры, заполняющей листы, — 15 тысяч», — сообщает издание proufu.ru. Уточняется, что акушерки, работающие на нескольких ставках, получают чуть больше 26 тысяч рублей, сестра-хозяйка — около 15 тысяч рублей, а младший медицинский персонал — почти 8,5 тысяч рублей в месяц.

Ранее во время визита в роддом Евдокимовой директор медучреждения Альбина Фатыхова рассказала о зарплатах его сотрудников. По ее словам, неонатологи получают 66,5 тысяч рублей, акушерки — 35,4 тысячи рублей, медсестры — почти 30 тысяч рублей, а санитарки — около 21,3 тысяч рублей ежемесячно. Медперсонал встретил ее слова овациями и смехом. Позже Фатыхова назвала поведение своих подопечных «игрой на публику».