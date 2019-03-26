Большинству россиян не стоит рассчитывать на большую пенсию, признают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Повышение пенсий на 20% благодаря индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) произойдет лишь у тех россиян, чья зарплата на сегодняшний день составляет около 100 тысяч рублей. Речь идет менее чем о пяти процентах работающих. Об этом «URA.RU» заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Таким образом эксперт фактически опроверг заявление главы Минфина Антона Силуанова. По словам министра, необходимо запускать механизм ИПК, поскольку он «позволит увеличить пенсии до 20 процентов от уровня среднемесячной зарплаты».

Сафонов пояснил, что подавляющее большинство россиян получает невысокие зарплаты. Поэтому, по его словам, в среднем гражданин будет отчислять в месяц 600 рублей: «За год получится чуть более 7 тысяч рублей, да и за 30 лет накопятся копейки. То есть рассчитывать на большие пенсии у нас в стране не представляется возможным». По оценкам эксперта, ИПК может заинтересовать только людей, которые получают высокую заработную плату — не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», у каждого пятого работающего россиянина заработная плата составляет менее 15 тысяч рублей. А зарплату более чем 100 тысяч рублей после вычета НДФЛ получают 4,4% работающих россиян.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что внедрение системы индивидуального пенсионного капитала — главное направление в работе Центробанка на данный момент. По ее словам, ИПК будет формироваться из добровольных отчислений граждан и их работодателей.