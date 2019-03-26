Министр финансов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 16:55
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Антон Силуанов: закон о создании индивидуального пенсионного капитала отправлен на рассмотрениеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) может увеличить пенсии на 20%. Законопроект о его создании уже готов, сообщил на коллегиальном заседании министерства финансов глава ведомства Антон Силуанов.

«Нужно запускать этот механизм. Индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20 процентов от уровня среднемесячной зарплаты», — цитирует министра «Российская газета». Как уточняет агентство Nation News, теперь документ о создании ИПК ждет рассмотрения.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что внедрение системы индивидуального пенсионного капитала — главное направление в работе Центробанка на данный момент. По ее словам, ИПК будет формироваться из добровольных отчислений граждан и их работодателей, напоминает «Национальная служба новостей».

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