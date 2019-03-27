На шоу Малахова объявили инсценировкой гибель группы Дятлова

Эксперты обратили внимание на детали гибели туристов Фото: Петр Бартоломей

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

На программе «Прямой эфир» Андрея Малахова назвали новые версии гибели туристов из группы Дятлова в горах Северного Урала в 1959 году. В частности, эксперты «Комсомольской правды» и Генпрокуратуры допустили, что обстоятельства гибели дятловцев могли изначально инсценировать.

Специалисты обратили внимание на расположение лагеря. Эксперты отметили, что дятловцы поставили палатку посреди крутого склона, на ровном месте, без рядом стоящих валунов или деревьев. Эксперты объяснили, что даже малоопытные туристы не совершили бы такую нелепую ошибку. «Там крутой склон, сильно продуваемое место. Я на их месте скатился бы на лыжах вниз, чтобы прекрасно, спокойно провести там ночь», — пояснил гость программы Владимир Сунгоркин. С этим согласился другой эксперт, Николай Варсегов. Он заявил, что официальное, зафиксированное в деле местоположение палатки, которую якобы накрыло лавиной, может быть постановкой. Он обратил внимание на то, что в случае схода лавины в палатке был бы сильный беспорядок. Кроме того, по его словам, люди не смогли бы физически пройти 1,5 км по снегу. Поэтому расположение лагеря может быть инсценировкой, считает он.

Также на программе озвучили другие версии гибели дятловцев. В частности, местные жители заявили, что туристов мог убить некий менк — снежный человек, якобы живущий в горах Северного Урала. Однако эксперты обсуждать версию об уральском йети отказались.

Ранее Следственный комитет, спустя 60 лет после трагедии на перевале Дятлова, решил попытаться выяснить причины смерти туристов. Силовики заявили, что студентов погубила неопытность и сход лавины. Но специалисты, годами изучающие этот вопрос, не поверили официальной версии и объяснили все ее нестыковки.