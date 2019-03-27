В РПЦ оценили заявление священника о вымирании россиян

Церковь считает, что что православные люди столкнулись с угрозами семейным ценностям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) не запугивает христиан своими пророчествами о вымирании, а призывает их бережно относиться к семье, рождению и воспитанию детей, а также к ответственности в отношениях с противоположным полом. Так прокомментировал слова протоиерея Димитрия Смирнова о скором вымирании россиян замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Для верующего человека не характерен страх перед политическими вопросами… Запугиванием невозможно заставить людей быть ответственными супругами, родителями, любящими отцами и матерями», — приводит его слова argumenti.ru. Представитель РПЦ отметил, что православные люди столкнулись с острой демографической проблемой и угрозами семейным ценностям. Однако эти вопросы стоят перед всеми народами и вероисповеданиями России.

Ранее «URA.RU» сообщало, что россияне выродятся в ближайшие десятилетия, так как воспринимают детей как обузу. Об этом заявил руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, протоиерей Дмитрий Смирнов. По словам священника, «есть одно утешение» — Европа вымрет раньше. Также он обратил внимание, что сейчас в мире преобладают антисемейные настроения.