26 марта 2019
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После публикации «URA.RU» изменили федеральный закон о предоставлении жилья сиротам

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 11:25
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Беженцы из Славянска. Украина , ребенок, детдом, сирота, беспризорник
Ребенку разрешили жить в квартире, доставшейся от матери (фото из архива)Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В России изменили федеральный закон о предоставлении жилья сиротам после публикации «URA.RU» о трехлетнем мальчике, у которого после смерти матери-сироты администрация Шадринска хотела отобрать квартиру. Благодаря этому ребенок вместе с отцом сможет проживать в квартире, доставшейся от матери от государства, сообщил гражданский омбудсмен Александр Андрюков, который помогал семье.

«Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года. Согласно поправкам, в случае смерти сироты, жилье переводится из специализированного жилого фонда. Супруг и дети получают право жить в квартире по договору социального найма», — рассказал Андрюков. По его словам, администрация Шадринска готовится подписать необходимые документы.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Шадринске чиновники через суд хотели выселить ребенка из муниципальной квартиры на улицу. Правовая коллизия возникла после того, как погибла мать мальчика. Жилье было предоставлено ей как сироте. Малыш прописан в квартире и уже полгода проживал там с опекуном — родным отцом, который не имеет прав на это жилье.

После резонанса, вызванного публикацией агентства, в администрации Шадринска решили отказаться от иска и заявили «URA.RU», что ребенку «предоставят возможность проживать в указанной квартире до истечения срока договора специализированного найма жилого помещения, а после решат вопрос предоставления несовершеннолетнему указанной или равноценной квартиры на законных основаниях». Шадринские общественники направили президенту РФ, в Совет Федерации и в Государственную Думу предложение внести поправки в закон о социальной поддержке детей-сирот, чтобы избежать подобных ситуаций.

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