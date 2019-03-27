После публикации «URA.RU» изменили федеральный закон о предоставлении жилья сиротам

В России изменили федеральный закон о предоставлении жилья сиротам после публикации «URA.RU» о трехлетнем мальчике, у которого после смерти матери-сироты администрация Шадринска хотела отобрать квартиру. Благодаря этому ребенок вместе с отцом сможет проживать в квартире, доставшейся от матери от государства, сообщил гражданский омбудсмен Александр Андрюков, который помогал семье.
«Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года. Согласно поправкам, в случае смерти сироты, жилье переводится из специализированного жилого фонда. Супруг и дети получают право жить в квартире по договору социального найма», — рассказал Андрюков. По его словам, администрация Шадринска готовится подписать необходимые документы.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Шадринске чиновники через суд хотели выселить ребенка из муниципальной квартиры на улицу. Правовая коллизия возникла после того, как погибла мать мальчика. Жилье было предоставлено ей как сироте. Малыш прописан в квартире и уже полгода проживал там с опекуном — родным отцом, который не имеет прав на это жилье.
После резонанса, вызванного публикацией агентства, в администрации Шадринска решили отказаться от иска и заявили «URA.RU», что ребенку «предоставят возможность проживать в указанной квартире до истечения срока договора специализированного найма жилого помещения, а после решат вопрос предоставления несовершеннолетнему указанной или равноценной квартиры на законных основаниях». Шадринские общественники направили президенту РФ, в Совет Федерации и в Государственную Думу предложение внести поправки в закон о социальной поддержке детей-сирот, чтобы избежать подобных ситуаций.