Пермские обидчики DJ Smash выплатят музыканту многомиллионную компенсацию

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 13:05
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Вынесение приговора по делу об избиении DJ Smash. Пермь, телепнев александр, ванкевич сергей
Осужденные выплатят музыканту 11 миллионовФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета
Избиение Dj Smash в пермском клубе

Свердловский районный суд Перми обязал экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича выплатить компенсацию музыканту Алексею Ширману (DJ Smash). Согласно решению, осужденные выплатят потерпевшему 11 миллионов рублей.

Решение о выплате компенсации в пользу DJ Smash суд принял 27 марта. При этом суд отказался взыскать с Телепнева и Ванкевича дополнительные 550 тысяч рублей, которые музыкант требовал за издержки, связанные с его транспортировкой из аэропорта Шереметьево в медклинику, сообщает РИА «Новости».

Драка между музыкантом и бывшим депутатом произошла в ночном клубе «Дом культуры» в Перми. Друг Телепнева, промоутер Сергей Ванкевич, в грубой форме потребовал от DJ Smash совместное селфи, после чего завязалась потасовка, к которой присоединился Телепнев. В результате Ширман был госпитализирован с переломом челюсти, а Ванкевич и Телепнев получили реальные сроки.

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