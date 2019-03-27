В Зауралье определились с колонией для бывшего вице-губернатора

Этапировать бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Чебыкина в другой регион не планируется. Он будет отбывать наказание на территории Зауралья, сообщили «URA.RU» в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
«Согласно действующему законодательству, Чебыкин должен отбывать наказание либо по месту жительства, либо по месту совершения преступления. Поэтому он останется в Курганской области», — рассказали в пресс-службе ведомства. При этом колонию, в которую отправят экс-чиновника, в УФСИН называть отказались, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация.
Чебыкин приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В Курганской области единственное учреждение такого типа — исправительная колония №1, расположенная в областном центре на улице 2-я Часовая. Впрочем, есть вероятность, что Чебыкин не попадет в эту колонию. «В качестве исключения возможны другие варианты. Например, его до конца срока могут продержать в СИЗО», — рассказал один из собеседников агентства.
Как ранее сообщало «URA.RU», Чебыкину вынесли приговор в январе. Его приговорили к реальному лишению свободы несмотря на то, что гособвинение просило для него условный срок. Чиновник содействовал в выдаче кредита под гарантию госфонда предприятию с финансовыми проблемами. Ущерб государству от его действий составил 16 млн рублей. При этом Чебыкин полностью признал вину, содействовал следствию и заявлял о готовности возместить ущерб. 12 марта Курганский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения.