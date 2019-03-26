Таинственно пропал Instagram челябинского губернатора Текслера

Instagram врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера перестал работать. При заходе на аккаунт видна надпись «Страница не найдена». В окружении врио губернатора заявили, что аккаунт скоро заработает.
«Было создано много „фейковых“ страниц от его имени, — пояснили в окружении Текслера. — Только один аккаунт реальный. Его сейчас проверяют на подлинность». Алексей Текслер создал Instagram как врио губернатора Челябинской области в минувшую субботу. За несколько суток число его подписчиков превысило 34 тыс., это больше, чем у любого другого руководителя региона в УрФО. В аккаунт Текслера поступают жалобы со всей области.
Алексей Текслер успел сделать три записи в Instagram. После объезда Курчатовского района Челябинска он выложил фото луж во дворах. Во время этого объезда он поставил «неуд» мэрии Челябинска.
26 марта Алексей Текслер проводит в Магнитогорске. Он встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа, побывал на монументе «Тыл — фронту». Текслер заявил, что Магнитогорск в плане благоустройства выглядит лучше, чем Челябинск.