25 марта 2019

Таинственно пропал Instagram челябинского губернатора Текслера

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 18:36
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Текс магнит необр
Пока Алексей Текслер был в Магнитогорске, его аккаунт перестал работатьФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Новая власть в Челябинской области

Instagram врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера перестал работать. При заходе на аккаунт видна надпись «Страница не найдена». В окружении врио губернатора заявили, что аккаунт скоро заработает.

«Было создано много „фейковых“ страниц от его имени, — пояснили в окружении Текслера. — Только один аккаунт реальный. Его сейчас проверяют на подлинность». Алексей Текслер создал Instagram как врио губернатора Челябинской области в минувшую субботу. За несколько суток число его подписчиков превысило 34 тыс., это больше, чем у любого другого руководителя региона в УрФО. В аккаунт Текслера поступают жалобы со всей области.

Алексей Текслер успел сделать три записи в Instagram. После объезда Курчатовского района Челябинска он выложил фото луж во дворах. Во время этого объезда он поставил «неуд» мэрии Челябинска.

26 марта Алексей Текслер проводит в Магнитогорске. Он встретился с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа, побывал на монументе «Тыл — фронту». Текслер заявил, что Магнитогорск в плане благоустройства выглядит лучше, чем Челябинск.

Текс магнит необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Текс магнит необр
Магнитогорск понравился больше, чем Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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