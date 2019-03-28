Осужденному за взятку экс-главе зауральского УФНС могут изменить приговор

Апелляционная жалоба на приговор экс-главе УФНС России по Курганской области Владимиру Рыжуку поступила в Курганский областной суд. Ее передадут на рассмотрение судебной коллегии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.
«Жалоба адвоката Рыжука на приговор городского суда поступила. Его будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам, но дата пока не определена», — заявили в областном суде.
Курганский городской суд 28 февраля приговорил Рыжука к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным во взятке от застройщика Владимира Баскаля и растратах бензина при поездках на служебном автомобиле по личным делам. Рыжук также должен выплатить государству 500 тысяч рублей, полученных в качестве взятки, и компенсировать 394 тысячи рублей за бензин УФНС.
Алексей Рыжук, отец экс-главы УФНС, назвал этот приговор «судебной ошибкой». Адвокат Рыжука подал апелляционную жалобу на это решение. Он попросил оправдать подзащитного по эпизоду со взяткой и переквалифицировать эпизод с бензином с растраты на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Возражения на эту жалобу городской суд принимал до 22 марта.