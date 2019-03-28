Обидчики DJ Smash не хотят отдавать ему миллионы, но музыкант уже придумал, куда потратит деньги

Суд встал на сторону DJ Smash Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Избиение Dj Smash в пермском клубе

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) намерен потратить на «добрые дела» многомиллионную компенсацию, которую суд взыскал с его пермских обидчиков — Александра Телепнева и Сергея Ванкевича. В беседе с «URA.RU» Ширман также отметил, что защита осужденных хочет опротестовать решение и процедура получения средств может затянуться.

По словам музыканта, до получения денег «еще далеко». Адвокаты Телепнева и Ванкевича в ближайшее время намерены оспорить решение суда. В свою очередь защита Ширмана будет настаивать на увеличении размера компенсации. Кроме того, пока непонятно, когда осужденные смогут рассчитаться с пострадавшим музыкантом. «Если они будут выплачивать компенсацию по частям, это усложнит ситуацию, но это уже на их совести. Есть и правовая составляющая, которая их обязывает платить», — уточнил Ширман.

В разговоре с «URA.RU» он также рассказал, куда планирует потратить средства, которые отсудил у обидчиков. «В любом случае, рано или поздно, мы эти деньги обязательно получим и обязательно потратим на хорошие, добрые дела в Пермском крае. У меня уже есть идеи, но пока не хотел бы их раскрывать», — уточнил музыкант.

Конфликт между музыкантом и бывшим депутатом Александром Телепневым произошел в ночном клубе «Дом культуры» в Перми. Друг Телепнева, промоутер Сергей Ванкевич, в грубой форме потребовал от DJ Smash совместное селфи, после чего завязалась потасовка, к которой присоединился экс-депутат. В результате музыкант был госпитализирован с переломом челюсти. Суд признал Ванкевича и Телепнева виновными и приговорил обоих к реальным срокам. Помимо этого осужденные обязаны выплатить Ширману 11-миллионную компенсацию.