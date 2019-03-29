«Коммерсант»: Путин не поддержал важный участок ВСМ Москва — Казань

Президент назвал проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода нерентабельным Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин не одобрил первый участок проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Строительство ВСМ глава государства считает нецелесообразным.

«Президент придерживается того, что желательно строить платную автодорогу на Казань», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Окончательное решение будет принято в первой декаде апреля.

Маршрут Железнодорожный — Гороховец должен был стать первым этапом ВСМ от Москвы до Казани и более масштабной ВСМ от Берлина до Пекина. Формальное решение, как предполагают источники «Коммерсанта», будет принято на встрече президента с главами ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова 11 апреля. В ведомствах от комментариев отказались.

Ранее правительство РФ одобрило строительство первого участка ВСМ до Нижнего Новогорода, проект которого был оценен в 321,5 млрд рублей. Однако, как отмечали аналитики, проект до Нижнего Новгорода будет нерентабельным и будет необходимо немедленно приступить к строительству магистрали до Казани. Строительство первого участка реализуется в рамках прокладки ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург, которые входят в потенциал коридора «Евразия», уточняет «Национальная служба новостей». Отмечалось, что проект магистрали до уральской столицы оказался в числе наиболее перспективных.